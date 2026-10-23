Сергей Лукичев вступил в должность главы Балашихи

Сергей Лукичев 23 октября принес присягу главы Балашихи на церемонии в администрации округа. Он избран на пять лет, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Председатель городского совета депутатов Геннадий Попов огласил решение об избрании Сергея Лукичева главой Балашихи. Лукичев принес присягу и заверил документ подписью, подтвердив готовность исполнять полномочия и нести ответственность перед жителями.

В церемонии участвовали председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, депутат Госдумы Сергей Юров, депутаты областного и городского парламентов, епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай, руководители предприятий и почетные жители округа. Брынцалов отметил, что Лукичев хорошо знает город, где живут более полумиллиона человек.

«Убежден, что главное в нашей работе — доверие жителей, которое нужно оправдывать конкретными делами», — отметил Сергей Лукичев.

За 12 лет работы в Балашихе Лукичев прошел путь от главного специалиста до главы округа. В 2014 году он начал карьеру в администрации в сфере имущественных отношений. Позднее возглавлял управление строительного комплекса, работал заместителем главы администрации и первым заместителем главы округа. В сентябре 2026 года приступил к исполнению полномочий главы Балашихи. Женат, воспитывает сына.

Ключевыми направлениями развития округа остаются модернизация коммунальной и транспортной инфраструктуры, строительство и обновление социальных объектов, благоустройство общественных пространств и повышение качества жизни жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев представил временно исполняющего полномочия главы закрытого административно-территориального образования Молодежный Андрея Михайлова.

«С 20 февраля полномочия главы Молодежного исполняет Андрей Васильевич Михайлов. Андрей Васильевич долгое время работал в муниципальной команде Наро-Фоминского округа. Вы сопровождали политическую работу и встречи с жителями. Очень надеюсь, что вы и дальше будете реализовывать уверенно, и достойно выполнять задачи на вверенной вам территории», — сказал губернатор.