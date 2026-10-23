В Королеве открыли Школу креативных индустрий

Школа креативных индустрий начала работу 22 октября в Детской школе искусств Королева. Подростки смогут бесплатно изучать звукорежиссуру и дизайн, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Детской школе искусств Королева 22 октября открылась Школа креативных индустрий. Для занятий оборудовали новые пространства с профессиональной техникой. В 2025 году в учреждении провели капитальный ремонт при поддержке губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева в рамках Народной программы «Единой России».

Школа рассчитана на 40 учащихся в возрасте от 12 до 17 лет. Бесплатное обучение длится два года. Подростки будут осваивать звукорежиссуру и дизайн, работать с профессиональным оборудованием и создавать собственные проекты. Активисты «Молодой гвардии Единой России» примут участие в работе и развитии нового пространства.

Первый набор уже завершен. Родители могут ознакомиться с условиями поступления и следить за следующим набором на сайте Детской школы искусств: https://www.dshikorolev.ru/page147908376.html.

Открытие школы стало частью стратегии развития дополнительного образования, направленной на создание условий для реализации идей юных жителей Королева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.