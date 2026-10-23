В Жуковском обустраивают тротуар у дома №62 на улице Гагарина

Глава Жуковского Андроник Пак вместе с профильными заместителями проверил обустройство тротуара у дома №62 на улице Гагарина. Работы проводят на месте народной тропы по просьбам жителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жители неоднократно просили обустроить тротуар у дома №62 на улице Гагарина на встречах в формате выездной администрации. Народная тропа существует здесь давно, но отсутствие асфальта создавало неудобства. Новый маршрут сделает передвижение безопаснее и комфортнее, в том числе для родителей с колясками и пожилых людей. На участке также планируют обустроить пешеходный переход.

В 2025 году в Жуковском благоустроили пешеходные маршруты по семи адресам, в 2026 году — 19 народных троп: • ул. Дзержинского, 8; • от ул. Чкалова до ул. Пушкина, 2; • от ул. Осипенко до ул. Амет-Хан Султана; • ул. Чкалова, 1 — три участка; • от ул. Фрунзе, 24 до ул. Жуковского, 8; • от ул. Федотова до ул. Баженова; • от ул. Молодежная до ул. Набережная Циолковского, 21В; • от ул. Набережная Циолковского, 26/19 до ул. Молодежная, 13; • от ул. Молодежная, 21 до ул. Молодежная, 17; • от ул. Фрунзе, 26 до ул. Фрунзе, 26А — три участка; • от ул. Гагарина, 32к2 до ул. Луч, 6 — два участка; • ул. Гагарина, 28; • от ул. Гагарина, 26к3 до ул. Гагарина, 32к2; • от ул. Комсомольская, 3 до ул. Комсомольская, 5.

«В этом году работа в данном направлении продолжается: мы прислушиваемся к просьбам жителей, которые получаем в рамках Выездных администраций, пеших обходов, личных встреч, через ЦУР и социальные сети», — отметил глава наукограда Андроник Пак.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал обратить внимание на важность доступной городской среды для маломобильных групп граждан.

«Сколько таких мест в Коломне, Серпухове, которые мы в рамках строительства дорог, тротуаров, благоустройства парков и скверов должны соответственно трансформировать в доступную среду? Это тема не новая, она получила дополнительный запрос», — сказал Воробьев.