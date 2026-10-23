Просмотренный рилс спас жизнь россиянке с кровотечением после секса

Россиянка Любовь рассказала в своем блоге, как однажды просмотренный рилс в Сети заставил ее обратить внимание на болезненные симптомы и поехать в больницу, тем самым спас ей жизнь при кровотечении.

«Оригинальное видео, к сожалению, уже не найду. Но вы не повторяйте моих ошибок: не нужно лезть в теплую ванну и какой-либо обезбол. На этом все, дальше только в неотложку», — отметила Любовь.

Она уточнила, что вечером 7 марта после секса ей стало плохо, но так как что-то похожее уже случалось, то она не обратила внимание. Плохое самочувствие продлилось несколько часов, поэтому девушка решила вызвать скорую помощь по ДМС. Врачи к ней не приехали, а посоветовали самой ехать в больницу. Любовь доехала до медучреждения за рулем сама, несмотря на самочувствие.

По словам блогерши, в больнице ей провели операцию. Так как врачи выяснили, что у нее апоплексия яичника. На приеме у девушки началось кровотечение.

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