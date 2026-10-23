Более 14 тыс дошкольников Подмосковья освоили основы турподготовки

Участники Всероссийского проекта «Орлята-дошколята» в Подмосковье освоили основы туристической подготовки в рамках активности «Увлекательный поход». К занятиям присоединились более 14 тыс. детей, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Более 14 тыс. участников Всероссийского проекта «Орлята-дошколята» в Подмосковье познакомились с активностью «Увлекательный поход» и освоили основы туристической подготовки.

Вместе с героями рассказа дошкольники разбирались, что нужно взять в поход и почему при сборах важны точность и аккуратность. В группах работали лаборатории веса и упаковки, где дети учились правильно собирать рюкзак.

Итогом занятий станет общее творческое дело — «Азбука туриста». Оно объединит полученные знания и открытия ребят. Такие занятия помогают дошкольникам развивать самостоятельность, учиться сотрудничать, ставить цели и вместе достигать результатов.

Всероссийский проект «Навигаторы детства» реализуется Росдетцентром при поддержке министерства просвещения Российской Федерации.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.