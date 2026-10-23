В Коломенской больнице оснастили челюстно-лицевую хирургию новой техникой

Новый эндоскоп оснащен жесткой оптикой высокого качества с разной степенью разрешения. Он позволяет осматривать носовые ходы, рото- и носоглотку, верхнечелюстные синусы, при необходимости вести фото- и видеофиксацию.

«Опухоли, кисты, хронические воспалительные изменения слизистой, инородные тела — вот неполный перечень заболеваний и состояний, в диагностике которых используется новое оборудование. Кроме того, новая техника может использоваться и для проведения малоинвазивных хирургических вмешательств», — рассказала заведующая отделением челюстно-лицевой хирургии Коломенской больницы Оксана Московских.

С начала 2026 года больница также получила гастрофиброскоп, колонофиброскоп, дуоденофиброскоп и системы эндоскопической визуализации для эндоскопического отделения, а также эндоскопическую стойку для оториноларингологического отделения.

Всего с начала года в медучреждения Подмосковья поступило более 230 единиц оборудования для эндоскопии стоимостью свыше 2 млрд рублей. Среди них — видеогастроскопы, видеоколоноскопы, лапароскопические стойки, эндовидеохирургические комплексы и другая техника для диагностики и малоинвазивных вмешательств. Оборудование закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.