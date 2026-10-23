«Мне подарили айфон»: Волочкова ответила на обвинения в мошенничестве

Известная балерина Анастасия Волочкова прокомментировала обвинения в мошенничестве после рекламы компании по продаже смартфонов.

Ранее стало известно, что российские знаменитости оказались в центре скандала вокруг интернет-магазина техники. По словам покупателей, после заказов в магазине около 200 человек остались без оплаченных гаджетов. Клиентов привлекали скидками до 30% на продукцию Apple, Samsung и Dyson. О мошеннической схеме высказался известный техноблогер Wylsacom.

«Люди, я вчера только сошла со сцены, радуюсь огромному количеству цветов. С утра звонят журналисты по поводу айфона, который мне подарили. К самой компании я не имею никакого отношения. Готовлюсь к следующему концерту 3-го ноября. Орехово-Зуево», — написала 50-летняя Волочкова в личном блоге.

Заслуженная артистка РФ отметила, что записала видео в благодарность за подаренный айфон, ведь «не каждому из вас дарят айфон», а артисты «достойны подарков».

Кроме того, возмущенная обвинениями танцовщица призвала граждан проверять продавцов перед покупками.

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