Пропало 10 млн: Долина, Волочкова и Шаляпин попали в скандал с рекламой

Лариса Долина, Анастасия Волочкова, Прохор Шаляпин и другие знаменитости оказались в центре скандала вокруг интернет-магазина техники. По словам покупателей, после заказов в магазине около 200 человек остались без оплаченных гаджетов, а общая сумма предполагаемого ущерба достигла 10 млн рублей, сообщает Mash .

Клиентов привлекали скидками до 30% на продукцию Apple, Samsung и Dyson. Покупателям предлагали внести полную предоплату и обещали доставить товары из Дубая в течение месяца. Однако заказы, как утверждают пострадавшие, застревали на этапе таможенного оформления. Деньги за отмененные покупки людям также не возвращали.

Позже магазин сменил название, а его сайт перестал работать. На ситуацию пожаловались не только клиенты: около 20 бывших сотрудников заявили, что им не выплатили зарплату. Пострадавшие покупатели готовят коллективные обращения в полицию.

Прохор Шаляпин рассказал, что ему и другим знаменитостям предложили прорекламировать магазин в обмен на новый iPhone. По словам артиста, представители компании уверяли, что с документами все в порядке, а негативные сообщения могут исходить от конкурентов. Однако уже через три дня после публикации рекламных роликов пользователи начали обращаться к звездам с жалобами на предполагаемый обман. Позднее переписки с организаторами, как утверждается, были удалены.

Шаляпин заявил, что не понимает, почему ответственность за произошедшее возлагают на артистов: по его словам, они лишь участвовали в рекламной кампании, получили обещанные телефоны и лично не были знакомы с организаторами магазина. Певец считает, что знаменитости тоже могли стать жертвами обмана. Официальные результаты расследования и правовая оценка действий продавцов на данный момент не приведены.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.