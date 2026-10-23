Wylsacom высказался о мошеннической схеме с продажей iPhone со скидкой 30%

Ранее стало известно, что российские знаменитости оказались в центре скандала вокруг интернет-магазина техники. По словам покупателей, после заказов в магазине около 200 человек остались без оплаченных гаджетов. Клиентов привлекали скидками до 30% на продукцию Apple, Samsung и Dyson.

«Вы знаете, что такое пирамида. Соответственно, старые заказы покрываются новыми деньгами. <…> А здесь новые заказы покрываются старыми деньгами. Но при этом есть еще для отвода глаз схема, при которой вы можете купить iPhone прямо здесь и сейчас. Говорят: „У нас нормальный магазин, вот хочешь купить телефон за 150 тыс., пожалуйста. Хочешь купить за 90 тыс., ну подожди 45 дней“», — рассказал блогер в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что люди, оплатившие новые «яблочные» смартфоны с доставкой, соответственно, оплачивают вот эти вот покупки новых клиентов. При этом новые люди оплачивают действительно айфоны со скидкой, так как магазин продает их в минус. Затем радостные покупатели рассказывают об этом друзьям и знакомым, а также закупают еще телефоны для родных и перепродажи.

По словам Петухова, люди быстро раскрыли схему и начали требовать возврат денег, поэтому пирамида посыпалась. Пострадавшие намерены обратиться в полицию.

Wylsacom призвал обходить стороной «супервлажные скидки» у вчера появившихся магазинов. Он добавил, что торговые точки создаются с единственной целью — извлекать прибыль. Если магазин продает в убыток, то он пытается заработать на клиентах «каким-то другим образом».

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