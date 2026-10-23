Жителям Подмосковья объяснили, как передать показания счетчиков после поверки

Жители Московской области могут дистанционно сообщить о поверке или замене счетчиков и передать показания. О доступных способах накануне завершения приема октябрьских данных сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Для регулярной передачи показаний и проверки сроков поверки счетчиков жители могут использовать раздел «Счетчики» в личном кабинете или мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн».

После поверки или замены водо- либо теплосчетчика уведомить расчетный центр можно удаленно. Для этого нужно сфотографировать акт о выполнении работ и загрузить его через личный кабинет или приложение, выбрав «Направить обращение» — «Прибор учета» — «Корректировка данных ПУ».

Передать показания после поверки можно с помощью кнопки «Показания после поверки» в разделе «Отправить обращение» — «Показания приборов учета». Другой способ — обратиться к оператору горячей линии по телефону +7 (499) 444-01-00.

Если установку или поверку выполняла компания, работающая по схеме «под ключ», самостоятельно передавать данные не требуется. Подрядчик обязан направить всю необходимую информацию напрямую в базу МосОблЕИРЦ.

Ранее вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов отмечал, что Единый расчетный центр Подмосковья меняет подходы к работе и взаимодействию с жителями, прежде всего внедряя цифровые технологии. Основные обращения касаются задолженности за жилищно-коммунальные услуги и корректности начислений в едином платежном документе за отопление, водо-, электро- и газоснабжение. По словам Мурашова, анализ показал снижение числа обращений, работу в этом направлении продолжат.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.