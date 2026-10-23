Более 18 тыс человек в Дубне привились против гриппа

Свыше 18 тыс. жителей Дубны сделали прививки против гриппа. Бесплатная вакцинация взрослых и детей продолжается во всех поликлиниках Дубненской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В поликлиниках Дубненской больницы для вакцинации против гриппа используют отечественные препараты «Совигрипп», «Гриппол Плюс» и «Флю-М», доказавшие эффективность и безопасность. Процедура занимает несколько минут и обеспечивает защиту на эпидемиологический сезон. Вакцинация помогает снизить риск тяжелого течения гриппа и осложнений, прежде всего пневмонии.

«Тем, кто еще сомневается: подумайте не только о себе, но и о тех, кого вы можете заразить — о пожилых родителях, о детях, о коллегах и людях с хроническими заболеваниями, которые в особой группе риска. Коллективный иммунитет работает только тогда, когда мы действуем сообща», — пояснила врач-эпидемиолог Дубненской больницы Елена Белякова.

Записаться на вакцинацию можно через чат-бот «Денис», контакт-центр по номеру 122 или портал «Здоровье». Прививки также делают в передвижных комплексах, на рабочих местах, в детских садах и школах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.