Эксперт рассказал, как найти ошибки в платежках за коммуналку

Эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Величко посоветовал проверять объемы потребления, тарифы и показания счетчиков в квитанциях. Ошибки в начислениях дают основание для перерасчета, сообщает КомсаNews .

При резком росте суммы Величко рекомендовал сравнить начисления с прошлыми месяцами и проверить учет платежей. По спорным расходам на содержание жилья и общедомовые нужды стоит запросить у управляющей компании или поставщика расчеты и документы.

Для перерасчета нужно подать исполнителю услуги заявление с подтверждающими документами. При отказе — запросить письменное обоснование и обратиться в Государственную жилищную инспекцию или другой уполномоченный орган. Отъезд дает право на перерасчет не по всем услугам: отопление обычно начисляют и за пустую квартиру.

Счетчики могут сократить расходы, но важно оценить потребление и стоимость установки. Многотарифный прибор выгоден при переносе нагрузки на часы с низким тарифом. Семьи с расходами на коммуналку выше допустимой в регионе доли дохода могут претендовать на субсидию с учетом других условий.

«Экономия на ЖКУ — это не только выключенный свет. Нужно регулярно проверять квитанции, с умом пользоваться счетчиками, участвовать в решении общедомовых вопросов и оформлять положенную поддержку. Тогда платить придется только за то, что реально потреблено», — заключил Величко.

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