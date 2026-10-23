«Просто получила подарок»: Волочкова заявила, что не рекламировала «АйфонБерри»

Анастасия Волочкова заявила, что получила iPhone в подарок и записала благодарственное видео, но не участвовала в рекламной кампании магазина «АйфонБерри», сообщает RT .

«Я просто получила в подарок iPhone», — рассказала заслуженная артистка России.

«АйфонБерри» публично дарил дорогие телефоны российским звездам, в том числе Прохору Шаляпину, Анне Калашниковой, Ларисе Долиной и Александру Буйнову. При этом многие покупатели не дождались оплаченных заказов.

Жительница Петербурга Ангелина рассказала RT, что заплатила магазину 269 тыс. рублей за компьютер и телефон, но не получила технику. Позднее она нашла в соцсетях других пострадавших и написала заявление в полицию.

По словам Ангелины, сначала некоторые заказчики получали покупки, но уже 22 октября сайт магазина и его профиль на «Авито» удалили. Офлайн-магазин закрыт, менеджеров на месте нет.

Некоторые антискамерские порталы сравнили схему работы «АйфонБерри» с пирамидой devicer.ru, которую они связывают с украинскими мошенниками: большие скидки на предзаказ, 100%-ная предоплата, искусственные задержки доставки и успешные сделки с первыми покупателями для создания доверия.

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