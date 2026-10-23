Психолог рассказала, как преодолеть многолетнюю социофобию

Психолог Екатерина Булгакова рассказала, что даже социофобия с детства поддается коррекции. Изменить привычку избегать тревоги помогают работа с мышлением и постепенное общение, сообщает RT .

Доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова объяснила: социофобия — не черта характера, а заученная привычка избегать тревоги.

«Термина „окаменелый социофоб“ в психологии не существует. И слава Богу. Наш мозг пластичен до глубокой старости, а 30 лет — это вообще расцвет сил и осознанности. То, что человек с детства жил в раковине десятилетиями, говорит лишь об одном: у него просто не было безопасного опыта или инструмента, чтобы выйти наружу. А не о том, что он сломан навсегда», — рассказала психолог.

По словам Булгаковой, работу с убеждением в собственной неполноценности стоит начать с изменения мышления. Страх чужой оценки снижается, когда человек действует вопреки ему небольшими шагами. Например, вместо похода на вечеринку можно сначала поздороваться с кассиром, глядя в глаза.

Специалист предупредила: процесс потребует усилий, поэтому не стоит ждать мгновенного результата. Поддержка грамотного терапевта помогает пройти этот путь мягче. Полноценная социальная жизнь возможна и в 30, и в 40, и в 50 лет.

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