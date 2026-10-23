Звенигородский музей-заповедник проведет вечер «Есенин и Дункан»

Музыкально-поэтический вечер «Есенин и Дункан» состоится 24 октября в 17:00 в Звенигородском государственном музее-заповеднике. Программу посвятят истории любви русского поэта и американской танцовщицы, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В Звенигородском государственном музее-заповеднике в Одинцовском городском округе 24 октября пройдет концерт «Есенин и Дункан». Музыкально-поэтическая программа расскажет об истории любви Сергея Есенина и Айседоры Дункан.

Поэт и танцовщица познакомились в Москве осенью 1921 года. Их отношения были недолгими, но яркими.

В программе выступят мастер художественного слова Лариса Забелина и музыкант Михаил Томилин — лауреат международных фестивалей, основатель рок-групп «Панорама» и «Час пик». Они исполнят стихи Сергея Есенина и произведения других авторов под аккомпанемент саксофона и флейты.

Начало концерта в 17:00. Возрастное ограничение — 12+. Подробная информация размещена на сайте Звенигородского музея-заповедника.

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