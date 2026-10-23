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В Химках ремонтируют дороги в Носово и Новогорске

Дорожные службы завершают сезон ремонта дорог в Химках. Работы продолжаются в деревне Носово и на улице Соколовской в микрорайоне Новогорск, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В деревне Носово ремонтируют 715 метров дороги на участке от улицы Лесной. Она соединяет садовые товарищества «Луч», «Регион» и «Радуга» с общей дорожной сетью.

Мастер участка дорожной службы по содержанию Реваз Авдолян рассказал, что сейчас дорогу профилируют щебнем с помощью спецтехники. Затем на переходном типе покрытия уложат асфальтобетон, нанесут разметку, установят дорожные знаки и искусственные дорожные неровности.

На улице Соколовской в Новогорске меняют асфальтобетонное покрытие и расширяют проезжую часть. Здесь также установят искусственные дорожные неровности и нанесут разметку.

«Из 21 участка, запланированного на этот год, мы уже отремонтировали 19 — это более 18 тысяч метров асфальтового покрытия. Комфорт и безопасность на дорогах — одно из приоритетных направлений развития округа», — отметила глава городского округа Химки Инна Федотова.

С 2025 года в Подмосковье реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни». Он объединяет развитие жилья, дорог, городской среды и хозяйства для улучшения условий жизни населения.

Текущие работы в Химках соответствуют целям Народной программы. В ее рамках в Подмосковье реализовали масштабные дорожные проекты, которые улучшили транспортную доступность многих населенных пунктов.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» особое внимание уделяется вопросу безопасных дорог и связаности территорий. Опорную сеть автодорог, включающую федеральные и региональные трассы, формируют по принципу «бесшовной логистики» — поездки между регионами становятся быстрыми и комфортными.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.