Краеведы прошли новый маршрут по долине Москвы-реки в Одинцовском округе

Участники Краеведческого общества и местные жители прошли авторский маршрут «Луцино: дюны, мамонты и сбитень на меду» в Одинцовском округе. Поход собрал 23 любителя истории и природы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новый кольцевой маршрут Краеведческого общества протяженностью около семи километров проложили по долине Москвы-реки. Поход занял более четырех часов. Организаторы считают маршрут одним из наиболее живописных: с высокого берега и колокольни Никольского храма открываются виды на поля, излучину реки и долину, сформированную древним ледником и мощными водными потоками. Участники запечатлели пейзажи на фотографиях.

Краеведы узнали, как формировался ландшафт, откуда появились песчаные холмы и почему долина здесь извилистая. Они осмотрели песчаные дюны — редкие для этой местности образования, созданные ветром. В Луцине группа увидела большой придорожный камень с отпечатками ископаемых морских организмов нижнего карбона.

Одной из остановок стал каменный Никольский храм начала XIX века. С благословения священника участники поднялись на колокольню, а также рассмотрели старые фотографии села и храма разных лет.

Далее группа прошла через поля почти до Шиховского моста и вернулась к селу. Археологические остатки первоначального Луцина нашли почти в самой излучине реки, примерно в 500 метрах севернее крайних домов. Современное поселение расположено значительно выше по рельефу. По версии ученых, жителей вынудили переселиться регулярные разрушительные паводки.

Местные жители рассказали о Синем камне, некогда лежавшем у берега. Вероятно, его скрыли речные наносы, осока и бурьян. Поиск камня станет одной из будущих задач краеведов.

Поход завершился привалом на берегу. Участников угостили горячим сбитнем на травах с медом и специями. Воду для напитка набрали в роднике «Святой колодец».

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