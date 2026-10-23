Врач-аллерголог Болибок предупредил об аллергии на краску для волос

Врач-аллерголог Владимир Болибок назвал парафенилендиамин основным аллергеном в составе большинства стойких красок для волос. Реакции на него могут угрожать жизни, сообщает RT .

Парафенилендиамин (PPD) обеспечивает стойкость цвета, но может вызывать аллергию, пояснил врач.

«По данным международных исследований, контактная аллергия на PPD встречается примерно у 1% населения в целом, а среди пациентов, проходящих специальное тестирование, этот показатель достигает 4—6%», — рассказал Болибок.

Чаще всего возникает аллергический контактный дерматит: кожа головы краснеет, зудит, шелушится, может покрываться пузырьками. Симптомы обычно появляются через 12—48 часов после окрашивания, иногда — через несколько недель.

Значительно реже встречаются крапивница и отек Квинке: губы, веки или лицо могут отекать почти сразу после контакта с краской или реактивами. Самая редкая и опасная реакция — анафилаксия с резким падением давления, затруднением дыхания и потерей сознания. По словам врача, в мире описаны лишь единичные случаи анафилаксии из-за краски для волос.

При зуде, покраснении или отеке после окрашивания Болибок посоветовал не ждать, а обратиться к дерматологу или аллергологу: ранняя помощь позволит снять воспаление и предотвратить осложнения.

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