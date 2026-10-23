Врач-аллерголог Болибок предупредил об аллергии на краску для волос
Врач-аллерголог Владимир Болибок назвал парафенилендиамин основным аллергеном в составе большинства стойких красок для волос. Реакции на него могут угрожать жизни, сообщает RT.
Парафенилендиамин (PPD) обеспечивает стойкость цвета, но может вызывать аллергию, пояснил врач.
«По данным международных исследований, контактная аллергия на PPD встречается примерно у 1% населения в целом, а среди пациентов, проходящих специальное тестирование, этот показатель достигает 4—6%», — рассказал Болибок.
Чаще всего возникает аллергический контактный дерматит: кожа головы краснеет, зудит, шелушится, может покрываться пузырьками. Симптомы обычно появляются через 12—48 часов после окрашивания, иногда — через несколько недель.
Значительно реже встречаются крапивница и отек Квинке: губы, веки или лицо могут отекать почти сразу после контакта с краской или реактивами. Самая редкая и опасная реакция — анафилаксия с резким падением давления, затруднением дыхания и потерей сознания. По словам врача, в мире описаны лишь единичные случаи анафилаксии из-за краски для волос.
При зуде, покраснении или отеке после окрашивания Болибок посоветовал не ждать, а обратиться к дерматологу или аллергологу: ранняя помощь позволит снять воспаление и предотвратить осложнения.
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