Американский стартап будет клонировать служебных собак и модифицировать их гены

Основатель Anduril Industries Палмер Лаки и предприниматель Бен Ламм запустили Warhound. Стартап планирует улучшать рабочие качества и продлевать жизнь служебных собак с помощью генных технологий, передает Сноб .

Оценка Warhound с учетом привлеченных средств достигла 1,2 млрд долларов. Об инвестициях сообщила Financial Times со ссылкой на заявление компании. По словам Ламма, идея возникла полтора года назад. Проект призван повысить эффективность животных на службе и улучшить их благополучие.

Стартап применит технологии компании Ламма Colossal Biosciences. Он планирует сохранять биоматериал лучших служебных собак в биобанке и клонировать их. Редактирование генома должно улучшить рабочие качества животных и увеличить продолжительность их жизни.

Оборонная компания Anduril займется технической частью проекта: разработает бронезащиту и кибернетические устройства, которые помогут собакам ориентироваться в боевой обстановке.

«Лучший друг человека заслуживает лучших человеческих технологий», — заявил Лаки.

Он не получит долю в Warhound и не будет участвовать в ежедневном управлении. Ламм войдет в совет директоров.

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