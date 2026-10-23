Из Подмосковья военнослужащим передали автомобили, стройматериалы и теплые вещи

За неделю единороссы из Реутова, Солнечногорска, Орехово-Зуево, Богородского и Ленинского городских округов отправили на передовую обогреватели, теплые вещи, медикаменты, стройматериалы, а также автомобили для выполнения боевых задач. Всего с начала года из Подмосковья в зону СВО доставили более 2,7 тысяч тонн грузов, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

Более 300 килограмм помощи отправилось из Орехово-Зуево в госпиталь ДНР. В состав груза вошли медикаменты, одежда, средства индивидуальной защиты и другие вещи, необходимые для лечения и быта.

В Солнечногорске собрали продукты, воду, средства гигиены, а также теплые вещи и спальные мешки. Жительница округа Евгения передала вязаные носки и продукты.

«Мой внук сейчас не на фронте, а проходит срочную службу. Но я понимаю: на передовой такие же молодые ребята, и мой долг — помочь. Пусть носки, связанные с любовью, согреют ребят и напомнят о доме», — сказала Евгения.

Из Богородского округа в зону спецоперации отправили сварочные аппараты и дизельные обогреватели.

«Сварка на фронте — это не просто ремонт, а возведение прочных оборонительных линий, латание пробитой брони прямо под огнем и спасение боевых машин. А дизельные обогреватели в сырых окопах и блиндажах становятся настоящим спасением для бойцов», — отметил руководитель фракции в местном Совете депутатов Владимир Хватов.

В Ленинском округе местное отделение партии совместно с Ассоциацией ветеранов СВО собрали и отправили бойцам 14-й армии строительные материалы, спальные мешки, антидроновые одеяла, масксети. Кроме того, в автопарк 19-й мотострелковой дивизии передали два легковых автомобиля.

«Мы постоянно на связи с подразделениями, знаем их нужды на передовой и стараемся оперативно закрывать запросы. Уверен, что помощь приедет вовремя и будет полезна», — отметил глава Ленинского городского округа, секретарь местного отделения «Единой России» Станислав Каторов.

В Дмитровском округе по просьбе бойца был приобретен прицеп, который облегчит выполнение задач на передовой. Также из округа передали электроматериалы, продукты длительного хранения и бочки для бензина.

Из Реутова готовится к отправке груз с обогревателями, генераторами, термобельем и 250 литрами воды. Его доставят в пункт временного размещения в Ясиноватой, социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в Горловке, а также в онкоцентр и городскую больницу Донецка.

Поддержка бойцов СВО и их близких — ключевое направление народной программы «Единой России». В прошлом году подмосковные партийцы отправили в зону СВО более 5 тысяч тонн гумпомощи. Всего же с начала спецоперации военнослужащим и жителям новых регионов передали более 20 тысяч тонн грузов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.