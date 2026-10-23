«Яндекс Такси» полностью возобновило работу во всех городах России
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Сервис «Яндекс Такси» полностью возобновил работу на всей территории страны после сбоя на фоне атак БПЛА, сообщает РБК.
«„Яндекс Такси“ работает как раньше во всех городах России. „Яндекс Такси“ полностью восстановилось: пассажиры по всей стране могут заказывать поездки, а водители — выполнять заказы и зарабатывать», — заявили в пресс-службе корпорации.
В компании отметили, что в приложении вновь можно выбрать любой тариф и опцию: поездки по городу, в аэропорт или междугородние маршруты.
Кроме того, восстановлен привычный функционал оплаты, детализация стоимости и система рекомендаций по экономии, заключили в «Яндексе».
В октября беспилотники атаковали дата-центры в Рязанской, Владимирской и Калужской областях. В результате атак БПЛА произошли проблемы в работе ряда сервисов.
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