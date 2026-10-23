«Яндекс Такси» полностью возобновило работу во всех городах России

Сервис «Яндекс Такси» полностью возобновил работу на всей территории страны после сбоя на фоне атак БПЛА, сообщает РБК .

«„Яндекс Такси“ работает как раньше во всех городах России. „Яндекс Такси“ полностью восстановилось: пассажиры по всей стране могут заказывать поездки, а водители — выполнять заказы и зарабатывать», — заявили в пресс-службе корпорации.

В компании отметили, что в приложении вновь можно выбрать любой тариф и опцию: поездки по городу, в аэропорт или междугородние маршруты.

Кроме того, восстановлен привычный функционал оплаты, детализация стоимости и система рекомендаций по экономии, заключили в «Яндексе».

В октября беспилотники атаковали дата-центры в Рязанской, Владимирской и Калужской областях. В результате атак БПЛА произошли проблемы в работе ряда сервисов.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.