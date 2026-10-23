Более 2300 школьников Дмитровского округа изучают цифровую безопасность

Ученики восьми школ Дмитровского округа учатся защищать личные данные, проверять информацию и безопасно пользоваться интернетом на «Киберуроках». Проект охватывает 2367 детей, а в следующем учебном году его планируют внедрить во всех школах муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов 22 октября посетил «Киберурок» в Инженерной школе. Вместе с учениками третьего физтех-класса он выполнил задания и ответил на контрольные вопросы.

Занятие посвятили защите личных данных в электронной переписке. Дети узнали, какие сведения нельзя сообщать незнакомцам, что должно насторожить в сообщениях и к кому обращаться за помощью, если собеседник расспрашивает о семье или друзьях.

«Программа не просто обучает детей работе на компьютере, а помогает делать это безопасно и правильно использовать искусственный интеллект. Усвоенный материал мы проверяем через контрольные задания и закрепляем на платформе киберурок.рф», — рассказала учитель математики и информатики Инженерной школы Светлана Большакова.

Михаил Шувалов отметил, что дети используют интернет для учебы, игр, общения и знакомства с искусственным интеллектом. Он подчеркнул важность правил безопасности и сообщил о планах внедрить «Киберуроки» во всех школах округа в следующем учебном году.

Сейчас в проекте участвуют Инженерная, Икшинская, Останкинская школы, образовательный комплекс «Некрасовский», Синьковские школы № 1 и № 2, Яхромская школа № 1 и лицей № 4 города Дмитрова.

Программа для учеников 1–11-х классов включает семь модулей: цифровую среду, безопасность, искусственный интеллект, цифровую этику и право, коммуникации, цифровое творчество, поиск и проверку данных.

Проект «Киберурок» стартовал в Московской области 1 сентября 2026 года во исполнение поручения президента России от 10 февраля 2026 года по развитию обучения в сфере информационных технологий, искусственного интеллекта и кибербезопасности.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более полутора тысяч. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст заряд и понимание, куда движется мир», — сказал Воробьев.