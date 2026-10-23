ЦБ не спешит снижать ставку: экономика не дает повода

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14%, но повысил прогноз инфляции на конец года с 6–7% до 7,1–7,6% и заметно пересмотрел траекторию средней ставки на 2027–2028 годы. При этом регулятор по-прежнему ждет возвращения инфляции к 4% уже в 2027 году, тогда как консенсус аналитиков предполагает около 5% — это создает риск очередного пересмотра прогноза вверх. Об этом РИАМО сообщил руководитель дирекции по работе с инструментами с фиксированной доходностью УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист.

Решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 14% было ожидаемым, и сигнал не изменился: дальнейшие решения будут зависеть от динамики инфляции, инфляционных ожиданий и оценки рисков. Главное изменение, по словам Жорниста, в другом — ЦБ признал, что инфляционное давление со стороны предложения оказалось устойчивее ожиданий.

Если раньше регулятор ждал постепенного ослабления временных шоков, то теперь отмечает, что устойчивый рост цен не снижается и остается на уровне 5–6% с сезонной корректировкой. В III квартале текущий рост цен с учетом сезонности составил 8% против 4,8% во II квартале, базовая инфляция ускорилась до 6,2% с 4,5%. Прогноз инфляции на конец года в этих условиях ожидаемо повышен — с 6–7% до 7,1–7,6%.

Причины — как на стороне спроса, который остается сильнее ожиданий, так и на стороне предложения: большее, чем ожидалось, повышение тарифов ЖКХ и временное выбытие части производственных мощностей.

При этом экономика пока слабо реагирует на жесткие денежно-кредитные условия. Прогноз роста потребления на 2026 год повышен с 1,5–2,5% до 3–3,5%, улучшились деловые настроения, темпы корпоративного кредитования остаются повышенными.

«Для ЦБ это дополнительный аргумент не спешить со смягчением политики: экономика пока не демонстрирует такого охлаждения, которое требовало бы ее поддержки», — отмечает Жорнист.

Прогноз по среднегодовой ставке на этот год уточнен до 14,6%. Формально это допускает изменение ставки в декабре, но с учетом даты заседания — 18 декабря — гипотетический небольшой шаг почти не повлияет на среднегодовой показатель. В то же время ЦБ заметно пересмотрел траекторию средней ставки на 2027 и 2028 годы: прогноз на 2027 год повышен с 10,5–12,5% до 12,5–13,5%, на 2028 год — с 8–9% до 9–10%. Возвращение к нейтральному диапазону 7,5–8,5% по-прежнему ожидается только в 2029 году.

Отдельно эксперт обращает внимание на расхождение в ожиданиях по инфляции.

«ЦБ по-прежнему ждет возвращения инфляции к 4% уже в 2027 году, тогда как консенсус профессиональных аналитиков предполагает около 5%. Это создает риск очередного пересмотра прогноза вверх в будущем», — подчеркивает Жорнист.

Базовый сценарий «Альфа-Капитала» также остается более консервативным. Если ситуация существенно не изменится, снижения ставки до конца 2026 года не ожидается. В 2027 году пространство для смягчения будет, но ставка, по мнению эксперта, будет снижаться медленнее, чем предполагает ЦБ: диапазон 12,5–13,5% видится возможным ближе к концу года. Более быстрое снижение возможно в случае заметного улучшения геополитического фона, однако пока закладывать такой сценарий преждевременно.

Реакция рынка на решение ЦБ была минимальной: сохранение ставки и повышение прогноза ее траектории в целом уже соответствовали ожиданиям инвесторов с учетом последних данных по инфляции и экономике.