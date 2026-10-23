сегодня в 15:47

Человек погиб, более 60 пострадали в ритуальной битве на палках в Индии

В индийском штате Андхра-Прадеш во время традиционного фестиваля Банни произошла трагедия: один человек погиб, еще более 60 получили травмы. Праздничное мероприятие, собравшее тысячи местных жителей, переросло в ожесточенное столкновение, сообщает РЕН ТВ .

Фестиваль ежегодно проходит у исторического храма на вершине холма. В рамках многолетнего обычая жители соседних деревень делятся на группы и вступают в ритуальную схватку, пытаясь завладеть священными идолами.

Участники используют длинные бамбуковые палки, а противостояние нередко сопровождается серьезными ударами и травмами. В этот раз последствия оказались особенно тяжелыми: пострадавшим потребовалась срочная медицинская помощь.

По данным местных СМИ, часть раненых находится в критическом состоянии. Точное число людей, которым потребовалось лечение, и обстоятельства гибели участника уточняются. Местные власти и полиция начали расследование произошедшего.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.