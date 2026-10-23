В Подмосковье выявили 265 случаев сброса отходов вне контейнеров

Камеры системы «Безопасный регион» с 15 октября зафиксировали в Московской области 265 случаев незаконного сброса строительных и крупногабаритных отходов у контейнерных площадок, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Нарушителям направили 152 постановления об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов составила 2 млн 740 тыс. рублей.

Инспекторы министерства используют камеры системы «Безопасный регион». Они круглосуточно фиксируют происходящее рядом с контейнерными площадками и номера автомобилей, из которых выгружают отходы в неположенных местах.

Нарушения выявили по следующим адресам: — Кашира, ул. Кржижановского, д. 9/1; — округ Истра, деревня Котово, д. 40; — Жуковский, ул. Воронцовская, д. 8-А; — округ Егорьевск, деревня Бережки, д. 104А; — округ Домодедово, село Никитское, д. 22А.

«Выявлять сброс мусора из автомобилей инспекторам помогают камеры «Безопасный регион», которые установлены рядом с контейнерными площадками. В круглосуточном режиме они регистрируют, что происходит на прилегающей территории», — подчеркнул вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

Отходы необходимо утилизировать в своем поселке, где заключен договор на их вывоз. Вместимость контейнеров в других населенных пунктах рассчитана на местных жителей, а переполнение может привести к образованию навалов.

Штрафы для граждан достигают 70 тыс. рублей, для должностных лиц — 100 тыс. рублей, для юридических лиц — 200 тыс. рублей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что нужно организовать работу по наказанию ответственных за несанкционированные свалки.

«Я считаю, что очень важно организовать работу по наказанию тех, кто допускает такое безобразие (несанкционированные свалки — ред.). <…> Убирать мусор мы будем, безусловно, но согласитесь, что такие поступки и такие навалы мусора — это что-то несоответствующее духу времени. Я считаю, что тоже важно на это обратить внимание», — сказал Воробьев.