В Подмосковье число новых свалок стройотходов сократилось почти вдвое

Среднемесячное число новых свалок строительных отходов в Подмосковье за девять месяцев 2026 года снизилось с 65 до 33 по сравнению с 2025 годом. Этому способствует цифровая система контроля перевозок, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

За январь — сентябрь 2026 года в Подмосковье выявили 293 незаконные свалки стройотходов против 777 за весь 2025 год. Из них ликвидировали 290 — 99%. Объем мониторинга не изменился: работают камеры и детекторы транспорта, проходят рейды.

За девять месяцев вынесли 423 постановления об административных правонарушениях против 788 за весь 2025 год. Штрафы составили почти 20,4 млн рублей, оплачено более 12,7 млн — свыше 60%.

Система «ОССиГ-контроль», разработанная ГК «Урбантех», действует с 2021 года и стала основным инструментом надзора за вывозом отходов строительства, сноса и грунтов. Искусственный интеллект и машинное зрение круглосуточно анализируют изображения грузовиков: проверяют разрешение на перевозку, загрузку кузова и прибытие на лицензированный объект. Подтвержденные нарушения передают в Минэкологии для административных мер. Штрафы делают незаконный сброс экономически невыгодным.

«Оперативное выявление новых мест сброса позволяет своевременно их ликвидировать. В текущем году мы продолжаем повышать степень автоматизации системы и эффективность работы в этом направлении», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

В 2025 году Минэкологии и ГК «Урбантех» получили за систему первое место в номинации «Биосфера» I Национальной премии «Безопасный город».

13 октября профильные комитеты Совета Федерации и Госдумы обсудили регулирование стройотходов. Первый зампред Совета Федерации Андрей Яцкин напомнил о законопроекте № 784334-8, рекомендованном Советом законодателей РФ. Александр Двойных отметил неурегулированность сферы и поддержку проекта комиссией Госсовета «Экологическое благополучие». Елена Панова подчеркнула, что регионы ждут закона. Участники также обсудили проект документа к заседанию президиума Совета законодателей РФ 27 октября.

Сокращать вредные выбросы и улучшать качество атмосферы помогает федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие». Еще одна важная задача нацпроекта - создание современнных комплексов по переработке отходов и борьба с незаконными свалками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.