Более 4,3 тыс жителей Лыткарина сделали прививку от гриппа

Жители Лыткарина продолжают вакцинироваться против сезонного гриппа. К настоящему времени прививку сделали 4346 человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Лыткаринской больнице прививку от гриппа сделали 2349 взрослых и 1997 детей. Для взрослых используют вакцину «Флю-М», для детей — «Ультрикс Квадри». Перед процедурой терапевт или педиатр проводит осмотр и определяет возможность вакцинации.

«Прививка помогает сформировать защиту организма и снизить риск тяжелого течения заболевания. Особенно важно своевременно вакцинироваться детям, пожилым людям, пациентам с хроническими заболеваниями и тем, кто по работе ежедневно контактирует с большим количеством людей», — отметила заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Лыткаринской больницы Надежда Шумакова.

Взрослые могут сделать прививку по будням в поликлинике № 1 на ул. Комсомольской, д. 3, с 08:00 до 15:00 или в поликлинике № 2 на ул. Коммунистической, д. 63, с 08:00 до 16:00.

Детей вакцинируют в детской поликлинике по адресу: 2-й квартал, д. 3. Прививки делают по вторникам и четвергам с 08:00 до 12:00 и с 16:00 до 19:00.

Записаться к терапевту или педиатру можно по номеру 122, через портал «Здоровье» Московской области или чат-бот Денис в мессенджере MAX.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.