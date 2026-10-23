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В Воскресенске объявили конкурс на капремонт дороги к СНТ «Химик-3А»

Подрядчика для капитального ремонта подъездной дороги к СНТ «Химик-3А» выберут в Воскресенске. Работы планируют завершить в 2027 году, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение об открытом электронном конкурсе на капремонт подъездной дороги к СНТ «Химик-3А» в городском округе Воскресенск. Протяженность участка составляет 585 м. Работы начнутся после определения подрядчика.

Министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева сообщила, что контракт предусматривает инженерные изыскания, подготовку проектной документации и капитальный ремонт дороги.

Работы проведут по государственной программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». Финансирование предусмотрено из бюджетов Московской области и городского округа Воскресенск. Завершить работы планируют в 2027 году.

Комитет по конкурентной политике напоминает, что актуальная информация о закупках и земельно-имущественных торгах ежедневно размещается в его канале в МАКС «КонкурентИИм: закупки и торги Подмосковья».

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.