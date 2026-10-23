ИТ-ипотеку могут урезать к 2028 году: айтишники уедут из регионов?

Полной отмены ИТ-ипотеки в 2026 году ждать не стоит — программа рассчитана до 31 декабря 2030 года. Однако ее условия, вероятно, изменятся: субсидии из бюджета уже заложены по нисходящей — с 77,8 млрд рублей в 2026-м до 35 млрд в 2029-м. Главный удар от возможного сворачивания придется на регионы, где льгота была одним из ключевых аргументов в борьбе за ИТ-специалистов. Об этом РИАМО рассказали эксперты Финансового университета при правительстве РФ.

Наиболее вероятный вариант развития событий — не одномоментное закрытие ИТ-ипотеки, а постепенное сворачивание программы через пересмотр условий и сокращение лимитов финансирования, считает доцент Финуниверситета при правительстве РФ Исмаил Исмаилов.

«Наиболее вероятный сценарий — не полная отмена, а постепенное „урезание“ программы через изменение условий выдачи и сокращение лимитов с переходом к субсидированию только уже выданных ипотек к 2028 году», — отметил эксперт.

Одним из главных факторов риска становится бюджет. В проекте федерального бюджета на 2027–2029 годы объем субсидий на ИТ-ипотеку предусмотрен с постепенным снижением: с 77,8 млрд рублей в 2026 году до 35 млрд рублей в 2029-м. По мнению Исмаилова, это может означать более строгий отбор заемщиков, например, по конкретным должностям или компетенциям, а также ограничение поддержки обязательствами по уже оформленным кредитам.

Доцент кафедры аудита и корпоративной отчетности Финансового университета Оксана Мощенко считает полную отмену программы в 2026 году не самым вероятным сценарием. По ее словам, корректировка лимитов финансирования выглядит реалистичнее: государству необходимо учитывать расходы на компенсацию банкам недополученных доходов.

При этом сама программа остается востребованной. По данным Минцифры, за первое полугодие 2026 года выдано около 6 тыс. ИТ-ипотек на сумму свыше 41 млрд рублей — примерно на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. С момента запуска льготой воспользовались около 100 тыс. специалистов.

Почему отмена ИТ-ипотеки ударит по регионам

Главные последствия возможного сворачивания программы могут почувствовать не только потенциальные заемщики, но и региональные работодатели и застройщики. После изменения условий в 2024 году льготная ипотека перестала распространяться на покупку жилья в Москве и Санкт-Петербурге. Программа стала в большей степени ориентирована на удержание специалистов в регионах.

Исмаилов предупреждает: если жилищная льгота исчезнет, региональным ИТ-компаниям будет сложнее конкурировать за сотрудников с работодателями из столицы. Часть специалистов может предпочесть переезд туда, где выше зарплаты и больше карьерных возможностей. Одновременно может ослабнуть спрос на новостройки в регионах, где ИТ-ипотека поддерживала покупательскую активность.

При этом эксперт не ожидает кадрового коллапса: интерес к ИТ-отрасли поддерживают зарплаты и другие социальные гарантии. Но без льготного кредита у региональных работодателей станет меньше инструментов для привлечения и удержания сотрудников.

Мощенко также отметил, что ИТ-ипотека стала дополнительным элементом кадровой политики компаний. Если условия программы ужесточат, работодателям придется активнее использовать корпоративные жилищные программы, премии и другие способы мотивации. При этом, по ее оценке, перспективы самой отрасли в большей степени определяются инвестициями, спросом на цифровые решения и производительностью труда.

Могут ли россияне поспешить за ИТ-ипотекой

Ожидание изменений способно временно подстегнуть спрос. По оценке Исмаилова, если рынок получит сигналы о скором ужесточении условий, некоторые ИТ-специалисты могут попытаться оформить льготный кредит заранее — даже если изначально не планировали покупать жилье для улучшения жилищных условий.

Однако пока речь идет о возможном сценарии, а не об объявленной отмене. Действующие правила предусматривают возможность заключить договор по ИТ-ипотеке до 31 декабря 2030 года включительно; максимальная льготная ставка составляет 6% годовых, а размер кредита по льготной ставке ограничен 9 млн рублей. Дальнейшая судьба программы будет зависеть от бюджетных решений и возможного пересмотра условий господдержки.

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