«Как месячные закончатся, пишите»: россиянка решила делать мороженое, но есть нюанс

Несколько заводов отказали российской блогерше в сотрудничестве для производства мороженого якобы из-за того, что она девушка.

Она рассказала, что уже два месяца создает собственный бренд мороженого на основе греческого йогурта. Блогерша нашла идеальную рецептуру, а затем перешла к поиску завода, который сможет производить «тысячи таких баночек».

«И тут началось самое неожиданное. Производства один за другим начали игнорировать и переносить созвоны. Я, конечно, понимала, что не заключу договор за 10 минут, но чтобы настолько», — поделилась пользователь mygreekpeak в Instagram*.

По словам девушки, двое производителей поинтересовались, «будет ли муж оплачивать этот банкет». Еще одно предприятие ответило: «Как месячные закончатся, напишите».

Помимо этого, всех производителей интересовало, сколько лет предпринимательнице. Ни с одним заводом она не дошла до этапа обсуждения рецептуры. Поиски производителя продолжаются.

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