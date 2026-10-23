сегодня в 13:26

В Щелкове и Ногинске оштрафовали организаторов незаконных свалок

Инспекторы эконадзора 21 октября назначили штрафы двум гражданам за незаконное размещение отходов в Щелкове и Ногинске, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Инспекторы эконадзора Минэкологии Московской области вынесли постановления об административном наказании за нарушения в двух муниципалитетах на востоке Подмосковья. Установить факты нарушений помогли сотрудники полиции.

В Щелкове, на территории Солнечный, сотрудники МУ МВД России «Щелковское» задержали гражданина, который на экскаваторе разравнивал ранее завезенные отходы на открытом грунте. В Ногинске на Электростальском шоссе другой нарушитель выгрузил строительные отходы из самосвала. Оба гражданина получили административные штрафы.

Ранее в ходе совместного рейда Минэкологии, Минчистоты и ОМВД России по городскому округу Люберцы задержали четырех нелегальных перевозчиков строительного мусора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.