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В Подмосковье выявили более 5,6 тыс неиспользуемых участков и зданий

Инвентаризация муниципального имущества в Московской области, начатая в 2026 году, выявила 5 686 неиспользуемых объектов, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Министерство имущественных отношений Московской области проводит комплексную инвентаризацию муниципального имущества. Ее цель — оценить состояние земель и строений, выявить неиспользуемые активы и вернуть их в экономический оборот региона.

Сотрудники администраций обследовали более 28 тыс. объектов: 14 957 земельных участков и 13 416 капитальных строений. Из них не используются 5 686 объектов — 4 168 участков и 1 518 зданий и помещений.

Лидерами по числу обследованных объектов стали пять округов: Щелковский — 1 835 объектов, Дмитровский — 1 370, Подольск — 1 267, Одинцовский — 1 235 и Истра — 1 075.

К настоящему времени 205 объектов продали на торгах, сдали в долгосрочную аренду или передали в безвозмездное пользование.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.