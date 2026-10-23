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В Подмосковье закупили 261 новый автобус в 2026 году

Московская область с начала 2026 года закупила 261 автобус и открыла 18 новых маршрутов. Данные о развитии транспорта привел председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в преддверии профессионального праздника, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

В Подмосковье с начала 2026 года закупили 261 автобус: 166 большого класса, 39 среднего и 56 малого. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в преддверии Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта, который в России отмечают в последнее воскресенье октября.

«Это праздник людей, которые ежедневно выходят на маршруты, чтобы тысячи жителей Подмосковья могли вовремя добраться до работы, школы, поликлиники или дома. От их профессионализма, внимания и выдержки зависят комфорт и безопасность каждой поездки», — сказал Игорь Брынцалов.

В регионе трудятся свыше 13,5 тыс. водителей наземного городского пассажирского транспорта. На маршрутной сети Московской области работают 7,7 тыс. транспортных средств.

В 2026 году открыли 18 новых маршрутов в 11 городских и муниципальных округах: Балашихе, Истре, Красногорске, Ленинском, Лобне, Люберцах, Мытищах, Дмитровском, Одинцове, Пушкинском и Фрязине.

Кроме того, запустили 38 маршрутов проекта «Москва-Область» в восьми городских округах: Красногорске, Одинцове, Краснознаменске, Власихе, Мытищах, Долгопрудном, Химках и Солнечногорске. В схемы движения действующих маршрутов внесли более 145 изменений.

Подробнее о маршрутах «Москва-Область» можно узнать на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что удобство населения для властей имеет огромное значение, поэтому в регионе стараются регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто».

«В Подмосковье очень много жителей пользуются общественным транспортом. Только «Мострансавто» ежедневно перевозит свыше 1,6 млн пассажиров. Соответственно, все, что касается удобства, надежности пассажирских перевозок, для нас имеет особое значение», — заявил Воробьев.