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Улетели в кювет: человек погиб и двое пострадали при ДТП в Луховицах

Происшествия

Фото - © Telegram-канал «МК: срочные новости»

Человек погиб в результате дорожно-транспортного происшествия на территории Луховицкого муниципального округа, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

Авария произошла в населенном пункте Матыра. Легковой автомобиль улетел в кювет и перевернулся.

На опубликованных кадрах видно, как в кювете стоит черная иномарка с сильно деформированной крышей и разбитыми стеклами. Вокруг авто лежат вещи из салона.

В результате ДТП также пострадали два человека, в том числе 16-летний подросток.

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