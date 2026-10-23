Только 1% опрошенных россиян ничего не раздражает по дороге на работу

Пробки и давка в транспорте стали главными причинами стресса по пути на работу. Это показал опрос компании Foresight Development, сообщает Газета.ru .

Пробки раздражают 55% участников опроса, давка — 51%, ранний подъем — 34%. Неприятные запахи и зависимость от погоды отметили по 27%. Еще 21% считают время в дороге безвозвратно упущенным.

Путь до офиса занимает 15–30 минут у 30% респондентов, от получаса до часа — у 22%. При этом 47% хотели бы добираться не дольше 15 минут, 35% считают приемлемым получасовой путь.

Квартиру в многофункциональном комплексе с жильем, офисами и инфраструктурой готовы рассмотреть 68% опрошенных — при поддержке работодателя. Исключают такую покупку 12%. Освободившееся время 58% потратили бы на сон, 45% — на семью.

«На рынке недвижимости наблюдается устойчивый спрос на проекты с интегрированными жилыми и коммерческими функциями. Люди ценят возможность „жить, работать, отдыхать и покупать“ в одном месте — это удобно, экономит время и дает чувство комплексности среды. В результате растет и спрос со стороны арендаторов, и привлекательность таких объектов для инвесторов», — прокомментировала коммерческий директор Foresight Development Анна Шишкина.

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