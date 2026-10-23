В Можайске готовят к открытию подстанцию скорой помощи

Подстанция скорой медицинской помощи в селе Поречье Можайского округа готовится к открытию. Она рассчитана на три бригады в смену, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Здание подстанции построили по модульной технологии. Работы выполнили в рамках государственной программы Подмосковья «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

В одноэтажном здании площадью более 500 кв. м разместятся медицинская часть для оказания неотложной помощи, оперативная часть с диспетчерской, комнаты отдыха, гардеробные и служебные помещения. Подстанция рассчитана на три бригады в смену.

На прилегающей территории провели комплексное благоустройство, обустроили парковку и боксы для ремонта спецтехники. Открытие подстанции повысит доступность экстренной медицинской помощи для жителей района и позволит своевременно помогать тем, кто в ней нуждается.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.