Творог пошел против рынка: цены на молочку снизились, но есть нюанс

«Ценозавр»: масло в российских магазинах подешевело на 7%, сыр — на 5,6%

Сливочное масло за год подешевело на 7% — до 205 рублей за 180 г, сыр потерял в цене 5,6% и стоит в среднем 237 рублей за 200 г. При этом творог, наоборот, подорожал на 1%. Об этом сообщили РИАМО в сервисе мониторинга цен «Ценозавр» по итогам анализа торговых сетей российских городов.

Молочная полка в российских магазинах за год заметно переставила акценты. Если одни категории почти не изменились в цене, то другие показали ощутимую динамику — причем в сторону снижения.

Самым заметным стало удешевление сливочного масла: 180-граммовый кусок в среднем стоит 205 рублей, что на 7% меньше, чем годом ранее. Сыр также потерял в цене — минус 5,6%, до 237 рублей за 200 г. Сметана подешевела на 1,1% и стоит в среднем 78 рублей за 200 г. Молоко объемом 900 мл снизилось в цене на 1,3% — до 87 рублей.

Единственной категорией, показавшей рост, стал творог: 200-граммовая упаковка прибавила 1% и теперь стоит в среднем 100 рублей.

В исследовании учтены средние цены без привязки к акциям и конкретным производителям — они отражают общую картину по торговым сетям городов России.

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