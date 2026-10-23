В Дмитровском округе утвердили предмет охраны дома усадьбы Обольянинова

Предмет охраны главного дома с флигелями усадьбы Обольянинова в селе Подъячево Дмитровского округа утвержден распоряжением от 20 октября 2026 года, сообщает пресс-служба Главного управления культурного наследия.

Для объекта культурного наследия федерального значения «Главный дом с флигелями» усадьбы Обольянинова в селе Подъячево утвердили предмет охраны. В него вошли местоположение и градостроительные характеристики, объемно-пространственная композиция, конфигурация крыш, материал и характер кровельного покрытия, композиция, цветовое решение и декор фасадов, кованые решетки, планировка, лестница и другие элементы.

Подробности приведены в распоряжении Главного управления культурного наследия Московской области от 20.10.2026 № 06РВ-911. Предмет охраны определяет элементы, которые необходимо сохранить при разработке проектов реставрации и приспособления здания к современному использованию.

В 1760-х годах капитан лейб-гвардии Преображенского полка Петр Михайлович Власов заложил имение для себя и супруги Анны Исаевны. Холмы местные жители называли Горушками, а деревянная церковь Николая Чудотворца дала усадьбе первую часть названия Никольское-Горушки.

В 1802 году имение купил отставной сановник Петр Хрисанфович Обольянинов. При нем оно стало Никольским-Обольяниновом. Деревянный дом в стиле классицизма на каменном цоколе соединяли с флигелями застекленные галереи с зимним экзотическим садом. В парке у реки Талицы устроили каскад прудов, построили оранжерею, шерстяную фабрику и скотные дворы.

Затем усадьбой владели племянник Обольянинова, подполковник, и его дочь Анна, графиня Олсуфьева. При ее сыне Михаиле Адамовиче на окраине парка появились земское училище и больница для крестьян. Олсуфьевы оставались здесь до 1917 года.

В 1885–1898 годах в усадьбе подолгу жил Лев Николаевич Толстой, работавший над первой редакцией романа «Воскресение» и повестью «Смерть Ивана Ильича».

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.