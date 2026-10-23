Эксперт: деловой центр на Хитровке соединит традиции и новации архитектуры

В Таганском районе столицы появится новый деловой центр. Архитектурную концепцию здания проработали, учитывая уже существующие постройки, чтобы новый объект гармонично вписался в облик района, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. По мнению независимого экономиста Андрея Бархоты, деловой центр будет вбирать в себя традиции и демонстрировать новации архитектуры.

«В столице последовательно развивается социальная, транспортная, деловая инфраструктура, появляются современные пространства для работы, отдыха и жизни. При этом мы бережно относимся к историческому наследию и стремимся сохранить архитектурный облик сложившейся застройки. Так, высота нового делового центра на Хитровской площади была ограничена таким образом, чтобы он не возвышался над окружающей застройкой и не нарушал сложившийся исторический ландшафт района», — отметил Владимир Ефимов.

Он уточнил, что семиэтажное здание суммарной площадью около 6,8 тыс. кв. м построят в стилистике биоморфной архитектуры.

Внешний облик здания отразит современное прочтение исторических элементов фасадов московского зодчества XIX–XX веков — входных арок, фронтонов и скатных кровель. В облике можно будет увидеть как завуалированные отсылки к эпохе модерна, так и сотовый паттерн окон дома Мельникова.

Фасады отделают камнем, а для кровли используют патинированный металл. В темное время суток на объекте будет включаться архитектурно-художественная подсветка.

Деловой центр возведут по адресу: Подколокольный переулок, з/у 10А/2/1. От станций метро «Китай-город» Таганско-Краснопресненской и Калужской-Рижской линий до него можно будет дойти пешком.

«Строительство делового центра на Хитровской площади открывает новую страницу в московской архитектуре и девелопменте. Строящийся центр не будет следовать концепции небоскреба, а будет созвучен окружающим зданиям», — пояснил независимый экономист Андрей Бархота.

По его словам, с архитектурной точки зрения деловой центр будет вбирать в себя традиции и в то же время демонстрировать новации. Важно, что новый деловой центр будет находиться в историческом центре Москвы, на участке между Садовым и Бульварным кольцом.

«Тем самым доказана возможность реновации деловой и социальной инфраструктуры в самом центре Москвы с сохранением всех черт и облика районов», — добавил Бархота.

Ранее глава столичного комплекса Градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о возведении социальных и административных объектов в Москве.

«С июля по сентябрь в столице построили и ввели более 3,7 миллиона квадратных метров недвижимости, включая жилье, объекты социальной, административной и коммерческой инфраструктуры, производственные предприятия. Здания возвели за счет городских и внебюджетных средств. Инвесторы построили более 2,6 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых около 256 тысяч квадратных метров приходится на объекты образования. Большинство зданий школ, учебных комплексов и детских садов девелоперы передают в городскую систему образования», — отметил Владимир Ефимов.