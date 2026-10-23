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Водителя зажало: 15 человек пострадали в ДТП с автобусом в Екатеринбурге

15 человек пострадали при столкновении рейсового автобуса с легковым автомобилем в Екатеринбурге, сообщает РЕН ТВ .

Авария произошла в пятницу днем на улице 8 Марта. По словам очевидцев, водитель иномарки оказался зажат в искореженной машине. Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали. Пассажиров автобуса выводили под руки, у некоторых были разбиты лица.

На опубликованных кадрах видно, как в результате ДТП легковушка и рейсовый автобус получили сильные повреждения.

Один из пассажиров автобуса № 98 рассказал, что в результате столкновения ударился лицом и повредил губу. В салоне вылетела часть сидений, а поручни погнуло.

На месте происшествия работают городских экстренные службы. В районе ДТП образовалась большая пробка.

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