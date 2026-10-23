USD
Доллар США
81,13
-1.03 %
EUR
Евро
91,14
-0.87 %
CNY
Китайский Юань
12,15
-1.10 %
GBP
Фунт стерлингов
108,58
-1.06 %

Пятеро детей пострадали при столкновении автобуса с легковушкой в Екатеринбурге

Происшествия
0:18

Пятеро детей пострадали в результате столкновении рейсового автобуса с легковушкой в Екатеринбурге, сообщает Baza.

В пятницу утром легковой автомобиль влетел в автобус № 98 на улице 8 Марта. В результате аварии пострадали 15 человек, в том числе пятеро несовершеннолетних, которые возвращались с экскурсии. Водителя легковушки с тяжелыми травмами доставили в больницу, где он скончался.

На опубликованных кадрах видно, как иномарка не полном ходу влетает в рейсовый автобус. От удара легковушку отбросило в сторону и развернуло.

На месте происшествия работают городских экстренные службы. В районе ДТП образовалась большая пробка.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.