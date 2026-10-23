Пятеро детей пострадали при столкновении автобуса с легковушкой в Екатеринбурге

В пятницу утром легковой автомобиль влетел в автобус № 98 на улице 8 Марта. В результате аварии пострадали 15 человек, в том числе пятеро несовершеннолетних, которые возвращались с экскурсии. Водителя легковушки с тяжелыми травмами доставили в больницу, где он скончался.

На опубликованных кадрах видно, как иномарка не полном ходу влетает в рейсовый автобус. От удара легковушку отбросило в сторону и развернуло.

На месте происшествия работают городских экстренные службы. В районе ДТП образовалась большая пробка.

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