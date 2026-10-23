«Витязь-Подольск» уступил «Калужским ракетам» в домашнем матче

Хоккеисты «Витязя-Подольск» 22 октября проиграли «Калужским ракетам» со счетом 3:4 в регулярном чемпионате Российской хоккейной лиги. Встреча прошла в ледовом дворце «Витязь» в Подольске, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Витязь-Подольск» уступил «Калужским ракетам» во второй встрече регулярного чемпионата Российской хоккейной лиги. Днем ранее, 21 октября, подольчане обыграли этого соперника со счетом 7:3, но повторить успех не смогли.

В первом и втором периодах гости забросили по одной шайбе и повели 2:0. В заключительной двадцатиминутке хозяева отличились трижды, однако соперники удержали минимальное преимущество — 4:3. В составе подольской команды шайбы забросили Иван Рябинин, Александр Мельников и Михаил Маренков.

Следующие матчи «Витязь-Подольск» проведет на домашней арене 26 и 27 октября. Соперником станет хоккейный клуб «Брянск».

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.