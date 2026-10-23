В Балашихе обследуют плотину в деревне Федурново после вандализма

Плотина в деревне Федурново в Балашихе проходит детальное обследование после акта вандализма, который мог привести к аварийной ситуации. Для снижения рисков организовали сброс воды из пруда, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Неизвестные забили затворы гидротехнического сооружения в деревне Федурново и сняли с них защитные металлические решетки. Эти действия могли привести к критическому нарушению работы системы и создать угрозу аварийной ситуации.

Специалисты оперативно организовали сброс воды из пруда, чтобы снизить нагрузку на поврежденную конструкцию и обеспечить безопасные условия для детального обследования. Сейчас они оценивают повреждения, проверяют целостность других элементов и принимают меры по устранению последствий.

Администрация городского округа держит ситуацию на контроле. По факту вандализма и порчи муниципального имущества подали заявление в полицию. Правоохранительным органам передали записи с камер видеонаблюдения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность устранения рисков с гидротехническими сооружениями для избегания подтоплений.

«Еще один вопрос касается гидротехнических сооружений. У нас всего 1,6 тыс. гидротехнических сооружений. 1 116 — муниципальная собственность. <…> Было обследовано 36 муниципальных ГТС, и соответственно появились у нас красные зоны», — сказал Воробьев.