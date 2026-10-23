Москва и Подмосковье возглавили выдачу семейной ипотеки в сентябре

В сентябре текущего года Московская область, Москва, Татарстан, Тюменская область и Башкортостан вошли в число регионов-лидеров по количеству кредитов, выданных ДОМ.РФ Банком по семейной ипотеке. Во всех пяти регионах зафиксирован рост как количества, так и объема выдач относительно августа, сообщила пресс-служба банка.

В Московской области банк оформил 377 кредитов на 3,5 млрд рублей — количество выдач выросло на 98%, объем — на 95% к августу. В Москве показатели составили 167 кредитов на 1,77 млрд рублей: количество увеличилось на 101%, объем — на 107%. В Татарстане выдано 171 кредит на 981 млн рублей (рост на 49% и 50% соответственно). В Тюменской области — 143 кредита на 792 млн рублей (+59% по количеству, +62% по объему). В Башкортостане — 130 кредитов на 717 млн рублей (+97% и +99%).

Совокупно на эти пять регионов пришлось 7,7 млрд рублей — 48% общего объема выдач банка по семейной ипотеке, который в сентябре составил 16 млрд рублей.

«В сентябре мы отмечали повышенный спрос на семейную ипотеку на фоне предстоящих изменений программы. По итогам месяца в пяти регионах-лидерах количество выданных кредитов увеличилось на 82% по сравнению с августом, а их объем — на 87%», — отметил заместитель председателя правления ДОМ.РФ Банка Алексей Косяков.