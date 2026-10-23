Подростковая ОПГ: школьника «запаковали» в авто и увезли для вымогательства

Шесть подростков задержали в Санкт-Петербурге после вымогательства у 12-летнего школьника и его похищения на иномарке, сообщает «112» .

Компания подростков в конце сентября под выдуманным предлогом стала требовать у мальчика деньги. Ребенка заставляли попрошайничать у автомобилистов, а выручку отдавать им. Также школьника запугивали, его ждали после тренировок и требовали новые суммы.

А 22 октября в районе 16 часов около магазина на Купчинской улице подростки насильно посадили школьника в автомобиль Renault Logan и увезли в неизвестном направлении. Мальчик успел сообщить о местонахождении другу, который позвонил его маме. Женщина сразу же обратилась в полицию.

Полицейские оперативно установили, куда увезли мальчика. Шестеро подозреваемых в возрасте от 15 до 19 лет задержаны. Еще была задержана 16-летняя девушка, которая, предварительно, являлась ключевым фигурантом преступной схемы.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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