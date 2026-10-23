Авито Реклама запустила инструмент для настройки бизнес-результатов

Авито Реклама объявила о запуске бета-версии нового инструмента — автоматической стратегии «Максимум конверсий». Она помогает рекламодателям получать покупки, заявки, звонки и другие бизнес-результаты среди 72 млн пользователей, которые ежемесячно посещают площадку. По итогам первых тестов доля пользователей, совершающих целевое для бизнеса действие, выросла в среднем на 42%.

Ранее рекламодатели решали две задачи: повышали узнаваемость бренда или привлекали пользователей на сайт, в приложение, мессенджер или профиль на Авито.

Новый инструмент расширяет возможности для бизнеса. Теперь крупный и средний бизнес, а также индивидуальные предприниматели могут запускать кампании, задача которых — приносить заявки, покупки, отклики на вакансии, обратные звонки и другие целевые действия. Стратегия «Максимум конверсий» доступна для кампаний, которые ведут пользователей на профиль внутри Авито или на внешние ресурсы.

«Сегодня бизнесу важно понимать, как инвестиции в рекламу превращаются в продажи и клиентов. У Авито есть уникальное преимущество: мы видим не только рекламный контакт, но и реальный спрос — то, что люди ищут, сравнивают и выбирают. Стратегия „Максимум конверсий“ позволяет использовать эти сигналы для решения задач бизнеса. Теперь рекламодатель может поставить перед системой цель, важную для его компании, и получать больше действий, которые приближают клиента к покупке», — прокомментировал директор Авито Рекламы и стратегических партнерств Яков Пейсахзон.

Продавец на Авито может настраивать рекламу так, чтобы получать действия из профиля: например, подписки или сообщения в чате. Для этого алгоритмы площадки обрабатывают 55 млрд событий ежедневно. Среди них — просмотры карточек, добавления в «Избранное», интересы и поисковые запросы, а также завершенные сделки. Для каждого рекламного показа система в режиме реального времени определяет вероятность клика и совершения целевого действия после него. Такой подход позволяет рекламодателю привлекать аудиторию, которая с большей вероятностью совершит нужное бизнесу действие. Например, позвонит риэлтору или напишет потенциальному репетитору по математике.

В случае с кампаниями, которые ведут пользователей Авито на внешний сайт, оценивать действия посетителей помогает еще один новый инструмент — «Счетчик» Авито Рекламы. Это специальный код, который позволяет анализировать действия пользователей на стороннем ресурсе — например, посещения, заявки, регистрации — и связывать их с переходом по баннеру. «Счетчик» не влияет на скорость загрузки сайта, а установить его можно бесплатно прямо из рекламного кабинета. Данные о действиях пользователей поступают в Авито Рекламу в режиме реального времени и используются как сигнал для ежедневного обучения ML-моделей платформы. С помощью собранной информации система принимает решение о показе рекламы за миллисекунды, и баннеры видит аудитория, которая скорее совершит целевое действие. Например, если пользователь кликнул по рекламе банка на Авито, перешел на его сайт и оставил заявку на оформление дебетовой карты, система использует сигнал об этом для дополнительной настройки кампании под нужный бизнес-эффект.

Распределять бюджет можно на конкретный период или на один день. В первом случае рекламодатель определяет срок кампании и сумму, которую готов потратить на продвижение. Второй подход подойдет бизнесам, которым важно контролировать расход бюджета ежедневно.

Запустить кампанию по стратегии «Максимум конверсий» можно в кабинете Авито Рекламы. Для этого необходимо установить «Счетчик» на сайт, настроить передачу данных о нужных событиях в кабинет, выбрать цель кампании, стратегию «Максимум конверсий» и действие, которое бизнес планирует получить. Также важно указать таргетинги и задать бюджет. Если реклама привлекает пользователей на профиль внутри Авито, устанавливать «Счетчик» не нужно.