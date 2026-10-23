сегодня в 16:03

Началась эвакуация сотрудников и посетителей башни «IQ-квартал» в «Москва-Сити»

Людей из башни «IQ-квартал» в «Москва-Сити» просят оперативно покинуть здание, сообщает Msk1.RU со ссылкой на очевидцев.

На опубликованных кадрах видно, как на первом этаже башни скопилось большое количество людей, которые выходят на улицу.

По словам очевидцев, вышедших на улицу людей просят отойти от здания.

К настоящему моменту подробности происшествия уточняются.

Как пишет «Осторожно, новости», эвакуация проходит на фоне атаки БПЛА на столицу.

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