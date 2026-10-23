сегодня в 16:06

Делегация «Мособлэнерго» приняла участие в тарифной конференции в Сочи

Три представителя аппарата управления «Мособлэнерго» участвовали во Всероссийской тарифной конференции, которая прошла в Сочи 20–22 октября 2026 года, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Конференцию организовало ФБУ «ИТЦ ФАС России» при поддержке Федеральной антимонопольной службы. Пленарные заседания и тематические секции посвятили совершенствованию законодательства и практике долгосрочного тарифного регулирования.

В делегацию «Мособлэнерго» вошли заместитель генерального директора по экономике и финансам А. В. Засухин, заместитель генерального директора по корпоративной политике и правовому обеспечению И. С. Нефедова и советник первого заместителя генерального директора С. Ю. Кулакова.

Участники обсудили подготовку к тарифной кампании 2027 года в электроэнергетике, регулирование электросетевого комплекса и раздельный учет расходов при формировании необходимой валовой выручки в электроэнергетике и ЖКХ. Другими темами стали дифференцированные тарифы для населения, снижение перекрестного субсидирования, итоги контрольно-надзорной деятельности и практика рассмотрения досудебных споров и разногласий. Отдельные секции посвятили цифровой трансформации отрасли и развитию ФГИС «ТАРИФ».

Представители компании ознакомились с направлениями государственной тарифной политики и готовящимися изменениями нормативной базы, обменялись опытом с коллегами из других регионов.

Конференция проходит ежегодно с 2015 года, когда ФАС России передали полномочия по регулированию тарифов. На площадке также обсуждают механизмы модернизации коммунальной инфраструктуры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо составить предложения для модернизации всего электросетевого хозяйства и использовать при этом лучшие региональные практики.

«Наша задача — увидеть, какие работы необходимы для дальнейшей модернизации всего электросетевого хозяйства», — сказал Воробьев.