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В Воскресенске модернизируют теплосети в микрорайоне Цемгигант

Модернизация тепловых сетей от котельной на улице Мичурина продолжается в микрорайоне Цемгигант в Воскресенске. Строительно-монтажные работы планируют завершить до 15 ноября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы проводят в рамках инвестиционной программы по концессионному соглашению с ООО «Газпром теплоэнерго МО». Общая протяженность тепловых сетей составляет 1655 погонных метров.

«В настоящее время специалистами уже смонтировано 300 погонных метров новых тепловых сетей. Параллельно ведутся работы по монтажу обводной линии и земляные работы, необходимые для прокладки трубопроводов», — рассказал исполняющий обязанности главного инженера воскресенского филиала ООО «Газпром теплоэнерго МО» Александр Игнатов.

Модернизация должна снизить аварийность и обеспечить бесперебойную подачу тепла потребителям. Завершение строительно-монтажных работ запланировано до 15 ноября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что необходимо подготовить дорожную карту по модернизации теплоснабжения в Воскресенске и Солнечногорске.

«Вчера у меня состоялся большой разговор с «Газпромом». На следующей неделе предложено провести традиционное совещание. Здесь наиболее ответственная большая масштабная работа — Солнечногорск, Воскресенск», — сказал губернатор.