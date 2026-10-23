Воспитатель из Подольска победила в двух Всероссийских конкурсах

Воспитатель дошкольного отделения школы № 33 Ольга Гущина получила две награды на Всероссийских конкурсах. Их вручили 20 октября на конференции «Растим будущее», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ольга Гущина стала победителем конкурса «Достояние будущей России» в номинации «Дошкольное образование». Ее авторская система обучения рисованию заняла первое место в конкурсе «Методика — 2026».

Педагог разработала идею более 20 лет назад и совершенствовала ее на практике, в том числе в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Методика помогает детям раскрывать творческие способности и увереннее выражать себя. Ольга Викторовна систематизировала накопленный опыт и выпустила собственную книгу.

Награждение прошло на VI Всероссийской научно-практической конференции «Растим будущее», посвященной итогам 2025–2026 учебного года и достижениям педагогов и образовательных организаций. После церемонии Ольга Гущина представила методику коллегам из разных регионов страны и получила множество теплых отзывов.

«Поздравляю Ольгу Викторовну! Желаю новых идей, вдохновения и дальнейших успехов!» — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Для педагога награды стали подтверждением важности не только профессионального развития, но и помощи детям в раскрытии талантов, поддержке их инициативы и веры в себя.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.